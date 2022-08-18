«الخارجية» تتضامن مع الجزائر وتونس وتعزيهما في ضحايا حرائق الغابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، دعمها وتضامنها الكاملين مع دولتي الجزائر وتونس اللتين تواجهان حرائق أوقعت عديد الضحايا.

وبعد أن قدمت خالص تعازيها لجمهورية الجزائر وشعبها في ضحايا الحرائق وكذلك تونس التي امتدت الحرائق إليها، شددت الوزارة في بيان، على «الوقوف التام» مع البلدين ومشاطرتهم الأحزان في مصابهما الأليم.

واندلعت حرائق غابات عنيفة في الجزائر امتدت إلى تونس المجاورة، وأسفرت عن مقتل 38 شخصًا على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا وضعت، الخميس، استنادًا إلى مصادر رسمية وشهادات صحفيين التقتهم وكالة «فرانس برس».

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ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلًا في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس، وخمسة في سوق أهراس، وامرأتان في سطيف (شرق)، وشخص واحد في قالمة في الشرق، أيضًا حسب الحماية المدنية وصحفيين محليين وتلفزيون النهار.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه جرى إجلاء 350 من السكان. وأشار الإعلام إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن. وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا.

وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس. وأوضح وزير الداخلية الجزائري أنه منذ بداية أغسطس الجاري، اندلعت 106 حرائق ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي. وأكد الوزير أن بعضًا من هذه الحرائق مفتعل.