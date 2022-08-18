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المبعوث الإيطالي: نرفض الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 03:34 مساء
المبعوث الإيطالي: نرفض الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار في ليبيا
المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو. (أرشيفية: حساب المبعوث بموقع تويتر)
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شدد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الخميس، على ضرورة التسوية، ورفض الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع أورلاندو مع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد الخليفي، حيث اتفقا على «الحاجة الملحة للتغلب على المأزق والانقسامات الحالية في ليبيا؛ لتجنب عدم الاستقرار والحفاظ على الوحدة والسيادة»، وفق ما نشر الدبلوماسي الإيطالي على حسابه بموقع «تويتر».

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فضلا عن ذلك، أشار أورلاندو إلى اتفاقه مع المسؤول القطري على أن «جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين يجب أن يضعوا مصلحة ليبيا أولا، وأن يحلوا الأزمة التي طال أمدها لتحريك البلاد نحو الانتخابات»، وذلك بالبناء على جهود المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.

ودعا أورلاندو جميع الشركاء الدوليين الرئيسيين إلى «دعم وساطة الأمم المتحدة القوية لحل المأزق التنفيذي، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وضمان الاستخدام العادل والشفاف للموارد الوطنية».

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