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الدبيبة يبارك قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 02:23 مساء
الدبيبة يبارك قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية
الدبيبة خلال حديثه في كلمة باجتماع مجلس الوزراء، 20 يوليو 2022، (حكومتنا)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، «مباركته» لقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية.

وفي وقت سابق اليوم، قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا وبالإجماع، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها. ونص القرار على أن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة».

- الجمعية العمومية للمحكمة العليا تعيد تفعيل الدائرة الدستورية

وقال الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» تعليقًا على القرار: «لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة»، معتبرًا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم «أساس لاستقرار البلاد».

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