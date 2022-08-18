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34 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 11:58 صباحا
34 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و94 حالة شفاء، أمس الأربعاء.

جاء ذلك بعد فحص 221 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 187 عينة، وإيجابية 34 عينة بنسبة 15.3% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق التحديث اليومي الصادر عن المركز، الخميس.

وكانت العاصمة طرابلس في صدارة أعداد الإصابات في البلاد بواقع 18 حالة جديدة. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس العام 2020، إلى 506 آلاف و475 حالة، بينها 771 نشطة، و499 ألفًا و268 شفاء، و6436 وفاة.

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