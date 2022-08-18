«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الخميس، على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- المساء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.5 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.