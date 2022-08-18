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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 10:28 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الخميس، على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- المساء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.5 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، وتكون غربية على شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة اليوم على الساحل من الزويتينة إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.5 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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