شركة الكهرباء: عودة التيار لمدينة الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عودة التيار إلى الرحيبات، بعدما تسببت الظروف المناخية في انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن تقلبات الطقس والرياح القوية تسببت في قطع الأسلاك على خطوط (ض ع) وحرق عمود كهرباء (ض ع) على خط خروج الزملة وبشجاعة، وهو ما أدى بدوره إلى انقطاع التيار عن المدينة.

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وأضافت أن فني ومهندسي دائرة توزيع كهرباء الرحيبات تغلبوا على الأعطال وإرجاع الكهرباء إلى المدينة.

فني ومهندسي دائرة توزيع كهرباء الرحيبات يصلحون الأعطال (الشركة العامة للكهرباء)