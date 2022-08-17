تعويل تركي على اختراق أفريقيا اقتصاديا عبر إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل، الذي يرأس أيضًا مجموعة استثمارية كبرى، أهداف أنقرة لتعزيز علاقاتها مع ليبيا أكثر، من خلال توقيع اتفاقات جديدة في عدة مجالات لاختراق أسواق أفريقيا.

ورأى قرنفل أن المواقف الصحيحة التي سيجرى اتخاذها في القارة الأفريقية التي باتت مركز جذب جديد للتجارة العالمية، تلعب دورًا حيويًا في مستقبل تركيا وليبيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس مجلس إدارة مجموعة قرنفل التركية الأربعاء، الذي اعتبر أن ليبيا أفضل نقطة انطلاق لتركيا لأخذ زمام المبادرة في الخطط والمشاريع الخاصة بالقارة الأفريقية.

توجه عالمي نحو القارة الأفريقية

وتابع قرنفل الذي يتولى أيضًا رئاسة فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية «موصياد» في ليبيا، أن العالم بأسره تقريبًا سيتجه نحو القارة الأفريقية خلال المئة عام المقبلة، وأن على تركيا أن تطور إصلاحات التجارة الخارجية بطريقة تتناسب مع أفريقيا.

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ويمكن لتركيا أن تتوسع بسهولة إلى وسط وشرق وغرب أفريقيا من خلال تعزيز العلاقات مع ليبيا، التي تمتد لأربعة قرون.

وكشف أن حجم التبادل التجاري القائم بين تركيا ودول القارة الأفريقية، وصل إلى 28 مليار دولار، وأنه من الممكن رفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع ليبيا.

قرنفل يدعو لتقديم خدمات استشارية للسلطات في ليبيا

وشدد قرنفل على ضرورة استقرار ليبيا الذي «يعتبر مهمًا جدًا بالنسبة لأفريقيا، ومن أهم القضايا التي لا ينبغي تجاهلها»، داعيًا إلى تقديم خدمات استشارية للسلطة السياسية والبيروقراطية في ليبيا وإنشاء بنية تحتية صلبة من أجل بقاء واستمرارية البلاد، لافتًا إلى أن ليبيا تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتمتلك ثروات باطنية قيمة، وأن استقرارها يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتركيا والعالم الإسلامي والقارة الأفريقية برمتها.

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في 13 أغسطس الجاري، إنجاز الشركات التركية 11 ألفًا و293 مشروعًا في 131 بلدًا منذ 1972، بقيمة إجمالية لتلك المشاريع بلغت نحو 459.6 مليار دولار.

وتستحوذ روسيا على 20.8% من إجمالي المشاريع التي أنجزتها شركات المقاولة التركية في الخارج منذ العام 1972، وتقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 95.4 مليار دولار. وتحتل تركمانستان المركز الثاني بحصة تبلغ 10.9%، وقيمة تقدر بـ50 مليار دولار، يتبعها العراق بـ6.9%، وقيمة 31.7 مليار دولار، فيما تحل ليبيا بالمركز الرابع ثم كازاخستان فالسعودية.