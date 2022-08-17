النائب العام: مراكز الشرطة تملك مسدسات فقط وتغلق أبوابها ليلا بالسلاسل

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إن النيابة العامة في الأوضاع الاعتيادية تقوم بالاتهام والتحقيق، لكنها أصبحت الآن تحرك المراكز الشرطية للقيام بعملها، متابعاً: «مراكز الشرطة تملك مسدسات فقط، وتغلق أبوابها بالسلاسل مع أذان المغرب؛ لأنها لا تملك من يحميها».

وأضاف الصور، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تدفع مراكز الشرطة للقيام بعملها من خلال اجتماعات، والدفع بالأجهزة الأخرى لمساندتها، لافتًا إلى أن النيابة تساند الحرس البلدي والشرطة الكهربائية والسياحية والبيئية.

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وتابع: «هذا الحل الذي وجدناه من خلال المتابعة، ولكنه ليس الحل الجذري للمشكلة، الحل الدائم هو بناء الشرطة وتوفير إمكانات لها وتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالتجهيزات والقوة، ما يضاهي قوة العصابات الإجرامية في الشارع».

وتحدث النائب العام عن إعادة «آلاف الهكتارات والشقق والعمارات إلى الدولة بعد أن انتهكت واغتصبت خلال السنوات العشر الأخيرة».