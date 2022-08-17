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بإشراف «يونيسف».. 5 مدن مستهدفة في مشروع «بلديتي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 09:18 مساء
بإشراف «يونيسف».. 5 مدن مستهدفة في مشروع «بلديتي»
مسؤولان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقاء مع عدد من مسؤولى بعثة منظمة «يونيسف» في ليبيا، 17 أغسطس 2022. (فيسبوك)
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بحث مسؤولان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، مع عدد من مسؤولى بعثة منظمة «يونيسف» في ليبيا المرحلة الثانية من مشروع «بلديتي».

وتضم المرحلة الثانية كلًا من بلديات الكفرة وغات وأوباري وبراك الشاطئ وسبها، وفق بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

مشروع «بلديتي»
وجاء اجتماع مديرة مكتب التعاون الدولي ميساء الرجيبي، ومتابع ملف يونيسف بالمكتب عادل الصيد، مع عدد من مسؤولى بعثة «يونيسف» في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة لدعم وتطوير البلديات، والمشاريع المزمع تنفيذها تحت إطار برنامج الانتعاش والإلاستقرار والتنمية الاجتماعية في ليبيا (بلديتي)، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وحسب بيان الوزارة استعرض الاجتماع تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والأهداف المرجوة، وكيفية توظيفها في دعم البلديات، وتفعيل اللامركزية ودورها في تقريب الخدمات من الناس وتضمين احتياجاتهم.

مسؤولان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقاء مع عدد من مسؤولى بعثة منظمة «يونيسف» في ليبيا، 17 أغسطس 2022. (فيسبوك)
مسؤولان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقاء مع عدد من مسؤولى بعثة منظمة «يونيسف» في ليبيا، 17 أغسطس 2022. (فيسبوك)
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