Atwasat

تأكيدا لانفراد «بوابة الوسط».. النائب العام يكشف ملابسات قضية محفظة «بلادين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 09:17 مساء
تأكيدا لانفراد «بوابة الوسط».. النائب العام يكشف ملابسات قضية محفظة «بلادين»
النائب العام المستشار الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي، 17 أغسطس 2022، (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

كشف النائب العام المستشار الصديق الصور، تفاصيل التحقيقات في عملية الاختلاس والفساد التي شابت العقد المبرم بين المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة «بلادين - Palladien» الدولية لإدارة الاستثمار، بمبلغ 700 مليون دولار، وهي التفاصيل المطابقة لمعلومات نشرتها «بوابة الوسط» في يوليو الماضي.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، إنه في العام 2007 أبرمت المؤسسة الليبية للاستثمار و«محفظة ليبيا أفريقيا صندوق الإنماء الاقتصادي»، عقد إدارة استثمار مع شركة «بلادين» الدولية لإدارة الأصول المسجلة بمملكة هولندا تتعهد بموجبها الشركة بإدارة أسهم قابلة للتحويل وسندات استثمارية بديلة بقيمة 700 مليون دولار أميركي بواسطة ثلاث شركات أسست في جزر الكناري، بغرض تملك الأصول.

وفي السادس من يوليو الماضي، حصلت «بوابة الوسط» على معلومات بشأن وقائع فساد محفظة «بلادين»، تتعلق بإدارة الاستثمار وهوامش الربح ومقابل أتعاب الإدارة، إلى جانب وجود تحايل للحصول على العقد من خلال تأسيس شركة أخرى تحت اسم مشابه لشركة (بلادين)، وهي شركة (بلادين) الدولية لإدارة الأموال.

بداية التحقيق وفحص المستندات
وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات في القضية بدأت في العام 2017 ولا تزال جارية حتى الآن، حيث تجرى زيارات إلى هولندا، في إطار التعاون مع المدعي العام الهولندي، ووكالة الجريمة المنظمة في بريطانيا، لفحص المستندات المتعلقة بالعقد، وفق ما قال الصديق الصور.

وأضاف الصور أن أعضاء التحقيق زاروا هولندا، و«في بعض الأحيان بقوا في قاعدة بحرية في هولندا أسبوعًا كاملًا للاطلاع على المستندات ومذكرات وزير سابق بالتعاون مع المباحث المالية في هولندا».

تجميد حسابات المسؤولين في «بلادين»
وأوضح النائب العام أن القضاء الهولندي جمد حسابات المسؤولين في «بلادين»، بناء على طلب النائب العام، لادعائهم أنها شركة أميركية و«هي شركة يملكها ليبيون، وجرى التعاقد معها بتعاقد لا جدوى فيه، مقابل نسب وعمولات من بعض الأشخاص والمسؤولين خلال 2006، واستمر العبث ربما في السنوات الأخيرة».

دور شركة (LY) الأميركية للتدقيق
وتابع: «كلفنا شركة (LY) الأميركية المختصة في مجال المباحث الجنائية والمالية، وقامت بالتدقيق ووافتنا بالنتائج أخيرًا، بعد سنتين من العمل المضني، حيث اجتمع أعضاء النيابة معها في عديد الدول، وانتهت إلى وجود فساد وسرقة».

نشرات حمراء بحق 4 متهمين
وأشار إلى أن النيابة كلفت شركة أميركية لتتبع العملة حول العالم، وهو ما قاد إلى الوصول لأحد المسؤولين الذين أبرموا التعاقد، وبناء على ذلك أصدر النائب العام أوامر ضبط داخلية ودولية، وصدرت في حق المتهمين نشرات حمراء، وهم متهم يقيم في فرنسا، وآخر في هولندا، وثالث في النرويج، ورابع في الإمارات، دون أن يذكر أسماءهم.

وقال إن مبلغ الـ700 مليون دولار، موجود في «دويتشه بنك» في ألمانيا، و«بنك سيتي ستريت» في بريطانيا، وهي محل متابعة واتخاذ إجراءات متابعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)

أعيان وحكماء الجنوب يتفقون مع «بن قدارة» على 11 إجراء لتنمية مناطقهم (فيديو)
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ندوة برعاية المجلس الرئاسي: «مصراتة وتاورغاء» تجربة مهمة لـ«المصالحة الوطنية»
ندوة برعاية المجلس الرئاسي: «مصراتة وتاورغاء» تجربة مهمة ...
ضبط 3 أشخاص سرقوا مزارع واستراحات في الطلحية
ضبط 3 أشخاص سرقوا مزارع واستراحات في الطلحية
تأكيدا لانفراد «بوابة الوسط».. النائب العام يكشف ملابسات قضية محفظة «بلادين»
تأكيدا لانفراد «بوابة الوسط».. النائب العام يكشف ملابسات قضية ...
بإشراف «يونيسف».. 5 مدن مستهدفة في مشروع «بلديتي»
بإشراف «يونيسف».. 5 مدن مستهدفة في مشروع «بلديتي»
شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر النائب العام.. ما وراء الأرقام
شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر النائب العام.. ما وراء الأرقام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
المزيد
تعويل تركي على اختراق أفريقيا اقتصاديا عبر إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع ليبيا
تعويل تركي على اختراق أفريقيا اقتصاديا عبر إبرام اتفاقات ......
النائب العام: مراكز الشرطة تملك مسدسات فقط وتغلق أبوابها ليلا بالسلاسل
النائب العام: مراكز الشرطة تملك مسدسات فقط وتغلق أبوابها ......
ترحيل 2044 مهاجرا نيجيريا من ليبيا خلال 8 أشهر
ترحيل 2044 مهاجرا نيجيريا من ليبيا خلال 8 أشهر...
شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر النائب العام.. ما وراء الأرقام
شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر النائب العام.. ما وراء الأرقام...
بإشراف «يونيسف».. 5 مدن مستهدفة في مشروع «بلديتي»
بإشراف «يونيسف».. 5 مدن مستهدفة في مشروع «بلديتي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط