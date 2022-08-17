مؤسسة النفط: مليار و63 مليون قدم مكعبة غاز استهلاك الشركات والمصانع خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن الشركات والمصانع المحلية استهلكت مليارًا و63 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات نشرتها صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك»، إلى استحواذ الشركة العامة للكهرباء على نصيب الأسود من استهلاك الغاز، بواقع 910 ملايين قدم مكعبة، تمثل 85.6% من إجمالي الكمية المستهلكة خلال الـ24 الماضية.

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وفي المرتبة الثانية تأتي المؤسسة الوطنية للنفط، التي استهلكت 109 ملايين قدم مكعبة تمثل 10.2% من إجمالي الكمية، ثم مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بواقع 28 مليون قدم مكعبة بنسبة 2.6%، وأخيرًا مصانع الأسمنت استهلكت 17 مليون قدم مكعبة بنسبة 1.5%.

ودفع الاستهلاك المتزايد للغاز على إنتاج الكهرباء، باحثين ومهتمين بقطاع الطاقة إلى المطالبة بالاهتمام بالطاقة الشمسية، وهو الطرح الذي قدمه الخبير الاقتصادي محسن الدريجة في الأول من أبريل الماضي، عندما قال إن ليبيا تهدر نحو 9 مليارات دولار أميركي سنويًا على إنتاج الكهرباء، وهو الرقم الكفيل بإنارة 900 ألف بيت في ليبيا، إذا جرى اعتماد الطاقة الشمسية.

حجم استهلاك الشركات والمصانع للغاز الطبيعي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية (المؤسسة الوطنية للنفط)