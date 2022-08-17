النائب العام يكشف مخالفة مالية بوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

كشف النائب العام المستشار الصديق الصور، واقعة مخالفة مالية قامت بها وزارة الداخلية، قائلًا إن هناك فائضًا في قيمة المرتبات المحولة إلى وزارة الداخلية يبلغ نحو 65.35 مليون دينار جري صرفها في غير الأوجه المخصصة لها.

وأوضح الصور، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أن المرتبات تُحول إلى الداخلية كمبلغ إجمالي دون تحديد أسماء المستحقين، مشيرًا إلى أن قيمة المرتبات المحولة للوزارة تبلغ نحو 841.89 مليون دينار، فيما تبلغ القيمة المستحقة تبلغ نحو 786.46 مليون دينار.

الصور: 2543 شخصا حصلوا على مبالغ دون وجه حق

من جهة أخرى، أكد النائب العام أن 2543 شخصًا حصلوا على 24 مليونًا و107 آلاف دولار من منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (عشرة آلاف دولار) دون وجه حق؛ إذ تبين أنهم غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية.

وأوضح أن إجمالي المستفيدين من منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بلغ مليونًا و227 ألف مستفيد، بقيمة 12 مليارًا و121 مليون دولار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي التي اتضح بعد مقارنتها بالمقيدين بمنظومة الأحوال المدنية أن هناك 2543 شخصًا حصلوا على ما يعادل 98 مليون دينار من المال العام بالتزوير.