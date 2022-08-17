نائب رئيس مجلس الدولة يبحث مع السايح جاهزية المفوضية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار اليوم الأربعاء مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلف عماد السايح اليوم الأربعاء، مدى جاهزية المفوضية واستعدادها لإجراء العملية الانتخابية المتعثرة بالبلاد في ظل قوانين توافقية.

جاء ذلك خلال لقاء ناجي مختار رفقة مقرر المجلس بلقاسم دبرز وعدد من أعضاء المجلس، مع السايح بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

لا جدول زمني للانتخابات الليبية

يأتي ذلك وسط غياب جدول زمني للانتخابات بعد تأجيلها العام الماضي، وسبق أن أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزية المفوضية «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة» وذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وخلال اللقاء بين الدبية والسايح شدد الأخير على ضرورة «الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر خطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية».