الصور: نحو 29 ألف شخص استفادوا الملايين من منحة أرباب الأسر بالتزوير

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن عدد المستفيدين من منحة أرباب الأسر وصل إلى ثمانية ملايين و20 ألف مواطن، تبين أن بينهم 29 ألفًا و198 شخصا استفادوا من المنحة دون وجه وحق.

وأوضح الصور خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه بمقارنة قاعدة بيانات مصرف ليبيا المركزي وبيانات المستفيدين من منحة أرباب الأسر تبين أن هناك 29 ألفًا و198 شخصًا استفادوا من المنحة عبر تقديم مستندات وأرقام وطنية مزورة للحصول على 14 مليون و599 ألف دينار.

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وقال النائب العام إن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفًا و819 استفادت من نحو 208 ملايين دينار، لافتًا إلى تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية تحت إشراف عضو نيابة للعمل على المقارنة بين بيانات منظومة الأحوال المدنية والمستندات الورقية.