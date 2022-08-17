ليبيا تسجل 82 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة، و82 حالة شفاء، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك بعد فحص 280 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 198 عينة، وإيجابية 82 عينة بنسبة 29.2% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق التحديث اليومي الصادر عن المركز، الأربعاء.

وكانت العاصمة طرابلس في صدارة أعداد الإصابات في البلاد بواقع 52 حالة جديدة. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس العام 2020، إلى 506 آلاف و441 حالة، بينها 832 نشطة، و499 ألفًا و174 شفاء، و6435 وفاة.