Atwasat

مصدر قضائي: النطق بالحكم في طعن صنع الله على إقالته 7 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 11:51 صباحا
مصدر قضائي: النطق بالحكم في طعن صنع الله على إقالته 7 سبتمبر
مصطفى صنع الله، 17 أبريل 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

قال مصدر قضائي إن محكمة استئناف جنوب طرابلس حجزت قضية طعن الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على إقالته إلى جلسة السابع من سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة ستُعقد بعد انتهاء العطلة القضائية.

وفي السابع من يوليو الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتعيين فرحات بن قدارة رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، ثم في الرابع عشر من الشهر نفسه، تسلم بن قدارة مهام منصبه في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس.

وبعدها تقدم صنع الله بطعن أمام القضاء على قرار إقالته، حيث صدر قرار بتأجيل الحكم في القضية في 27 يوليو، ثم تقرر تأجيلها مجددًا اليوم 17 أغسطس للنطق بالحكم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل لـ1.5 متر على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل لـ1.5 متر على الساحل من درنة إلى طبرق
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ383 شركة خلال أسبوعين
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ383 شركة خلال أسبوعين
السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي
السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي
مصدر قضائي: النطق بالحكم في طعن صنع الله على إقالته 7 سبتمبر
مصدر قضائي: النطق بالحكم في طعن صنع الله على إقالته 7 سبتمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
المزيد
زينينغا يستمع إلى رؤية أعضاء بملتقى الحوار لتجاوز الجمود السياسي
زينينغا يستمع إلى رؤية أعضاء بملتقى الحوار لتجاوز الجمود ......
ليبيا تسجل 82 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة
ليبيا تسجل 82 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة...
الدبيبة يوجه بإطلاق برنامج وطني لعلاج العقم
الدبيبة يوجه بإطلاق برنامج وطني لعلاج العقم...
مصدر قضائي: النطق بالحكم في طعن صنع الله على إقالته 7 سبتمبر
مصدر قضائي: النطق بالحكم في طعن صنع الله على إقالته 7 سبتمبر...
السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي
السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط