Atwasat

السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 11:19 صباحا
السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي
السني خلال إحاطة أمام إحدى جلسات مجلس الأمن. (بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة)
alwasat radio

أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عن«استغرابه» من اختزل أزمة ليبيا في تعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نجاح أي مبعوث يرتبط بالتأثير الدولي وكواليس مجلس الأمن الدولي.

وتابع السني: «8 مبعوثين والحال لم يتغير، فهل المشكلة فيهم؟ لم يمر علينا مبعوث إلا وانتقده الجميع، فهل كلهم سيئون؟ أم المشكلة في المنظومة الدولية؟ أم غياب الإرادة الوطنية؟»، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

السني: مضحك رؤية من يدافع عن مبعوث وبالأمس القريب رفض غيره
وأضاف أن البعثة الأممية «أمر واقع»، ربما يساعد لإيجاد توافق دولي أكثر من محلي لحل الأزمة، مكملا: «المضحك رؤية من يدافع عن تعيين مبعوث بعينه، وبالأمس القريب رفض غيره، وبعدها سينتقده ويقول (نريد حل ليبي - ليبي وكفانا عبث وتدخل الأمم المتحدة)، الحل الفعلي يجب أن يكون منّا وليس بغيرنا ولا داعي للمزايدات»

وقال إنه «سيظل يدافع عن قضايا الوطن» دون «الانجرار إلى المهاترات»، مردفا أنه «لا يعبر عن رأيه الشخصي»، ومسؤوليته «تمثيل ليبيا ونقل واقع الحال وكافة الآراء والمواقف السياسية من الجميع».

السني: حكومة الوحدة ترفض ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي
ويوم الإثنين الماضي، صرح السني بأن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ليس لشخص المرشح. وأضاف: «نحن نطمح لأن يكون المبعوث الجديد من أفريقيا، لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلًا أكثر».

- الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
- السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا أمميا

ودعا السني، إلى ضرورة أن هناك مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن أن العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحا.

الأمم المتحدة تعلق على اعتراض حكومة الوحدة
وعلق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على تصريح السني، قائلا إن المنظمة «لم تعلن عن أي شخص بعد»، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهتها لاختيار المبعوث نظرًا لحالة الانقسام داخلها.

وتابع أن الأمم المتحدة تسير بـ«السرعة الممكنة» لاختيار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه، لافتا إلى التواصل المستمر بين الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والسني بشأن هذه المسألة، لكنه عاد وقال إن عملية الاختيار «ليست قضية خاصة بليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال

بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«قوة مكافحة الإرهاب» تعلن نشر قوات بمحيط مطار طرابلس الدولي (صور)
«قوة مكافحة الإرهاب» تعلن نشر قوات بمحيط مطار طرابلس الدولي (صور)
4 منظمات إعلامية تدين الاعتداء على مراسل أمام مجلس النواب بطبرق
4 منظمات إعلامية تدين الاعتداء على مراسل أمام مجلس النواب بطبرق
ضبط قاتل أبيه في بنغازي
ضبط قاتل أبيه في بنغازي
أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة غربا
أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة غربا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل لـ1.5 متر على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل لـ1.5 متر على الساحل من درنة إلى طبرق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
المزيد
السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي
السني: أستغرب من اختزال أزمة ليبيا في تعيين المبعوث الأممي...
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ383 شركة خلال أسبوعين
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ383 شركة خلال ......
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار...
«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل لـ1.5 متر على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل لـ1.5 متر على الساحل من درنة إلى......
أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة غربا
أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة غربا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط