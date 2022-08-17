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«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ383 شركة خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 10:56 صباحا
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ383 شركة خلال أسبوعين
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تلقاها خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى 11 أغسطس الجاري.

وشملت الطلبات، التي نفذتها فروع المصارف، 383 شركة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، وغيرها.

وقال المصرف، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.

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