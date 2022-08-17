السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأوروبية والبريطانية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار مقابل 5.87 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار أمس.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

استقرار أسعار العملات العربية

وثبتت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني قرشا واحدا ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار أمس.