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أربع منظمات إعلامية تدين الاعتداء على مراسل أمام مجلس النواب بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 01:57 صباحا
أربع منظمات إعلامية تدين الاعتداء على مراسل أمام مجلس النواب بطبرق
صورة مركبة: مراسل قناة العربية والعربية الحدث محمد مسعود (اليمين)، المراسل بعد الاعتداء عليه (يسار)
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دانت أربع منظمات إعلامية، الثلاثاء، الاعتداء على مراسل قناة العربية والعربية الحدث محمد مسعود، أثناء تغطية صحفية أمام مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وتعتبره «مؤشرًا خطيرًا لاستهداف الصحفيين في مدينة طبرق».

وقالت المنظمات، في بيان مشترك نشرته صفحة «المنظمة الليبية للإعلام المستقل» على «فيسبوك»، إن الواقعة حدثت صباح الاثنين، عندما «قام أفراد الأمن المكلفون بتأمين المجلس، بالتهجم على المراسل جسديًا، الأمر الذي أدى إلى إصابة إحدى عينية، وبعض الكدمات التي كانت واضحة بالصور التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

المنظمات الأربعة تطالب وزارة الداخلية بملاحقة المعتدين
وحمّلت المنظمات الموقعة على البيان، السلطات الأمنية المسؤولة على تأمين مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مسؤولية الاعتداء على المراسل، مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن هوية مرتكبي هذا الاعتداء وملاحقتهم.

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واستنكرت «صمت رئاسة الوزراء حيال الانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاء، والتي ترتكبها المجموعات المسلحة المشرعنة من الحكومة وتتقاضى رواتبها من خزينة الشعب»، معتبرة هذا الاعتداء «جريمة نكراء في حق الصحافة وحرية التعبير في ليبيا»، مذكِّرة وزارة الداخلية بأن حماية النشطاء والصحفيين من مسؤوليتها.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: المنظمة الليبية للإعلام المستقل، شبكة أصوات للإعلام، المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، منظمة جديد للإعلام الرياضي.

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