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«قوة مكافحة الإرهاب» تعلن نشر قوات بمحيط مطار طرابلس الدولي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 01:25 صباحا
«قوة مكافحة الإرهاب» تعلن نشر قوات بمحيط مطار طرابلس الدولي (صور)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
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أعلنت «قوة مكافحة الإرهاب»، مساء الثلاثاء، نشر عدد من مفارز شعبة الاحتياط بمطار طرابلس الدولي، من أجل «تأمينه وتأمين المنطقة المحيطة به»، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي «وفقًا للخطة الأمنية التي تقضي بموجبها وزارة الدفاع تأمين مناطق جنوبي طرابلس والمرافق الحيوية».

وقالت القوة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن نشر هذه القوات «يأتي على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة المطار، والتي نتج عنها انتشار الذعر بين المواطنين الذين يقطنون بالمنطقة».

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«قوة مكافحة الإرهاب»: خطة لفرض الأمن.. ولا أعمال عسكرية
وأشارت شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب»، إلى أنها تنشر قوتها في المنطقة المذكورة وفق خطة أمنية وضعتها، تهدف من خلالها إلى «فرض الأمن في المنطقة وحفظ سلامة وأمن المواطنين الذين يسكنونها، والحيلولة دون اندلاع الاقتتال والحروب فيها».

وأضافت أنها تطمئن المواطنين بأنها «لن تدخر جهدًا في فرض الأمن وإشهاره»، مشددة على أنها «ستكون حريصة على ألا يصاحب الانتشار أي أعمال عسكرية تضر بأمن المواطنين وسلامتهم»، داعية المواطنين إلى «ضرورة تجاوبهم وتعاونهم مع القوة كون الأمن مسؤولية تكاملية بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين».

وفي 25 مايو الماضي، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب، اللواء محمد الزين، وأشاد بتعاون قوة مكافحة الإرهاب مع الجهات الأمنية، في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» تنشر عددًا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي. الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (صفحة القوة على فيسبوك)
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