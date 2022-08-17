التعاقد بالتكليف المباشر لتنفيذ 5 مشروعات طرق في صرمان بقيمة 6.5 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد سالم الشهوبي، قرارًا يأذن فيه لمصلحة الطرق الجسور، بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر، لتنفيذ خمس مشروعات، بقيمة إجمالية 6 ملايين و590 ألفا و100 دينار ليبي.

المشروع الأول

ونص القرار رقم ( 811) لسنة 2022م، على الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة «الأفق البديع» للمقاولات العامة؛ لتنفيذ مشروع استكمال طريق الطبايرة بطول 1.7 كم، ببلدية صرمان، بقيمة مليون و435 ألفا و600 دينار ليبي.

المشروع الثاني

كما تضمن الإذن بالتعاقد مع شركة «برسس الهندسية» للمقاولات العامة؛ لتنفيذ مشروع صيانة الطريق الرابط من تقاطع النهر إلى مدرسة الجليدة، بطول «2 كيلو متر»، بقيمة مليون و234 ألفا و800 دينار.

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المشروع الثالث

والتعاقد مع شركة «الانتماء المتميز» للمقاولات العامة والاستثمار؛ لتنفيذ مشروع استكمال طريق مسجد الفتح، بطول 1.5 كم، بقيمة مليون و148 ألفا و550 دينار.

المشروع الرابع

وشمل القرار التعاقد مع شركة «تساخير الحديثة» للمقاولات العامة؛ لتنفيذ مشروع رصف وتعبيد الطريق الرابط من محطة وقود العقبي بأم الحشان إلى مسجد خديجة بنت خويلد غربًا، بطول «2 كيلو متر»، بقيمة مليون و488 ألفا و350 دينارا.