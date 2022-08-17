شاهد في«هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، ملف المرضى الليبيين في الخارج، وسط تجاهل حكومي يشتكي منه أسر المرضى، وتساؤلات حول العقبات التي تواجههم، والمخصصات المالية التي يجرى إنفاقها سنويا على هذا الملف.

وفي الخامس والعشرين من يونيو الماضي، كشفت عضو لجنة تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية، إسراء سعيد، في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV)، أن الوديعة المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في الساحة المصرية، لا يستفيد منها المرضى إلا بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8% على أقصى تقدير، مشيرة إلى وجود مبالغات وتلاعب في أسعار العلاج في عدد من المستشفيات، مقارنة بالخدمة نفسها في مستشفيات ومراكز صحية أخرى.

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وضع النساء المهاجرات في ليبيا

وفي ملف آخر، يتناول البرنامج وضع النساء المهاجرات في ليبيا، مع تدفق الهجرة غير القانونية إلى البلاد، لاسيما النساء اللاتي يقررن البقاء والعمل، في دولة العبور، وكلها محاولات للبقاء على قيد الحياة، يظللن وحدهن يواجهون الموت كل يوم في منطقة الجفرة على سبيل المثال.