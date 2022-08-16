افتتاح معرض ليبيا الأول لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح، اليوم الثلاثاء، معرض ليبيا الأول لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية، وذلك على أرض معرض طرابلس الدولي، بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير مركز تنمية الصادرات محمد الذيب، ومستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد.

وأكدت الصيد تسجيل 12 شركة من المشاركين بالمعرض، والمعتمدين من صندوق الجودة بسجل المصدرين بمركز تنمية الصادرات، مشيرة إلى أن التدريب يبني الاقتصاد والصناعة وبمثابة دعم للناتج المحلي للدولة الليبية، لافتة إلى أن 26% من إنفاق ميزانية الشركات العالمية على جانب التدريب.

مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج تأهيلية

وعلى هامش المعرض، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل، تنفيذًا للبرامج التأهيلية المساندة لإقامة المشاريع الصناعية والبحرية والزراعية المعتمدة على المنتجات المحلية لغرض التصدير، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

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كذلك جرى تشكيل فرق عمل مشتركة لاقتراح البرامج التأهيلية والتدريبية، والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في الداخل والخارج.

حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة السياحة لشؤون السياحة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية ومدير مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية بوزارة العمل والتأهيل ولفيف من المشاركين والمهتمين.

يشار أن معرض ليبيا الأول لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية يشهد مشاركة 27 شركة متخصصة في مجال التدريب والتأهيل، وتستمر فعالياته خلال الفترة بين 16 و18 أغسطس 2022م.

جانب من افتتاح المعرض (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من افتتاح المعرض (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من افتتاح المعرض (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من افتتاح المعرض (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من افتتاح المعرض (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)