وزير المالية: الانتهاء من صرف المعاشات الأساسية لثلاثة أشهر خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، إنه سيتم الانتهاء من صرف المعاشات الأساسية لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس خلال أسبوع.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الوزير مع إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، من أجل إيجاد حلول جذرية وسريعة لتأخر المعاش الأساسي، حيث أكد المبروك اهتمامه بحل المشكلات التي تواجه الهيئة، والبحث عن مصادر تمويل المعاش الأساسي.

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وأوضح رئيس لجنة إدارة الهيئة مصطفى الجعيبي، أن تأخر المعاش الأساسي خلق أزمات كبيرة للفئات المستحقة، وزاد من هموم المرضى والأرامل وذوي الإعاقة، خصوصًا مع الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى، داعيًا وزير المالية إلى مساندة إدارة الهيئة لحلحلة موضوع تأخر المعاش الأساسي.

أسباب تأخر المعاش الأساسي

وقدم مديرو الإدارات والمكاتب المختصون بالهيئة شروحًا وافية عن أسباب تأخر المعاش الأساسي وعدم قدرة الهيئة على الإيفاء بوعودها تجاه الشرائح المستفيدة؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في مناسبات عديدة على قيمة المعاشات، وإلغاء عديد القرارات الخاصة بتمويل قيمة المعاشات، التي أسهمت في العجز الذي تعانيه الهيئة في الوقت الراهن.

جانب من اجتماع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية مع إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية مع إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية مع إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي (صفحة الهيئة على فيسبوك)