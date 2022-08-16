تمهيدا لصيانته.. لجنة من «المركزي» تقيم أضرار فرعه في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

زارات لجنة مكلفة من مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، فرع المصرف في سرت لتقييم الأضرار التى تعرض لها المبنى الإداري للمصرف المكون من طابقين، ويضم أكثر من 25 مكتبا إداريا وصالات.

وعاينت اللجنة، التي يترأسها وائل البرغثي خلال زيارتها رفقة عميد بلدية سرت، مختار المعداني، ومديري إدارتي الإعلام والمشروعات ببلدية سرت، ومندوبا عن فرع مصرف ليبيا المركزي سرت، الأضرار الجسيمة التى تعرض لها المبنى جراء الحرب على تنظيم «داعش» العام 2016.

واجتمع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، مع اللجنة المكلفة من نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، على الحبري، للوقوف على أوضاع فرع المصرف في المدينة، وتقييم الأضرار وإمكانية الصيانة تمهيدا لتفعيل العمل بالفرع بعد صيانته.

لجنة من مصرف ليبيا المركزي تعاين الأضرار التي لحقت بفرعه في سرت جراء الحرب على «داعش»، 16 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)

لجنة من مصرف ليبيا المركزي تعاين الأضرار التي لحقت بفرعه في سرت جراء الحرب على «داعش»، 16 أغسطس 2022. (بوابة الوسط)