المحجوب: تحصيل أي رسوم بالتمركزات العسكرية في الجنوب مخالف للقانون والتعليمات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى البوابات والتمركزات العسكرية بالمنطقة الجنوبية يمنعهم بمقتضاه من تحصيل أي رسوم مالية من الأفراد أو السيارات بمختلف أنواعها.

وجاء في الخطاب «يُمنع منعًا باتًا ويعد مخالفًا للقانون والتعليمات العسكرية تحصيل أي رسوم مالية تحت أي مبرر من الأفراد أو السيارات بمختلف أنواعها سواء كانت نقل بضائع أو غيرها»، مشددًا على «اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المخالفين».

وحض المحجوب المواطنين على تقديم الشكاوى إلى مقر قوة عمليات الجنوب أو مقرات آمري المناطق أو الاستخبارات العسكرية أو فروع التوجيه المعنوي بالمنطقة الجنوبية في حالة حدوث مثل هذه المخالفات.