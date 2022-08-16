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رغم انخفاض إصابات «كورونا».. توصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 05:41 مساء
رغم انخفاض إصابات «كورونا».. توصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس
جانب من حملات مركز مكافحة الأمراض لتطعيم المهاجرين ضد فيروس كورونا. (المركز)
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أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في منطقة طرابلس، رغم هبوط عدد الإصابات بفيروس «كورونا» خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري.

وحسب التقرير الوبائي الصادر عن المركز، فقد انخفض عدد الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس خلال الأسبوع المذكور مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ متوسط الاختبارات نحو 344 اختبارًا يوميًا. ورافق ذلك انخفاض في عدد الحالات الموجبة حيث بلغ متوسطها 95 حالة يوميًا، فيما هبط مؤشر نسبة الحالات الموجبة إلى 28% بنهاية الأسبوع.

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وبناء على ذلك، أوصى المركز بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس، إضافة إلى دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاصة بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر.

فضلًا عن إعادة تأهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس ودعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

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