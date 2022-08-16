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خلال اجتماع مع مؤسسة النفط.. شركة الزويتينة تستعرض خطتها لإعادة الإنتاج ببعض الحقول

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 02:33 مساء
خلال اجتماع مع مؤسسة النفط.. شركة الزويتينة تستعرض خطتها لإعادة الإنتاج ببعض الحقول
الاجتماع التقابلي بين مؤسسة النفط وشركة الزويتينة، 16 أغسطس 2022، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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استعرضت لجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط خطتها لإعادة الإنتاج من بعض الحقول في منطقة التعاقد 74، وتناولت الضرر الذي لحق بتسهيلات سطحية وخطوط نقل خاصة بالشركة، كما طلبت توفير المعدات اللازمة لعودة العمليات بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع فني مـع المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء في طرابلس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهد الاجتماع، مناقشـة النشاط العـام للشركة للعام 2022، وسـير تنفيذ المشـاريع بالحقـول وميناء الزويتينة ونسـب إنجازهـا، وأهـم المشاكل والمعوقات الفنية التي حالت دون تنفيذ بعـض المشـاريع، والميزانيات المعتمدة والمسـيلة والمصروفات للعامين 2021- 2022.

حضر الاجتمـاع عن المؤسسة مدراء إدارات التطوير الاحتياطي والإنتاج والصيانة والمشـاريع، والصحة والسلامة والبيئة والتفتيش والقياس، وعـدد مـن المختصيـن بـالإدارات الفنية بالمؤسسة، وعـن شـركة الزويتينة حضـر أعضاء لجنة الإدارة، وعـدد مـن مديري الإدارات الفنية والمالية والمختصيـن بالشـركة، وممثلون عـن الشـريك الأجنبـي شـركة «أو.إم.في» النمساوية (الطرف الثاني)، إضافـة إلـى مختصي معهـد النفط الليبي، وشركة الجوف.

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