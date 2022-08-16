غلق مخابز في صبراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي صبراتة عددًا من المخابز في البلدية.

وأرجعت إدارة العلاقات وإلاعلام بالجهاز الإجراء إلى غياب النظافة العامة بها، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، فضلًا عن عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المعدات المستخدمة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى ضبط معدات متهالكة وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى عدم توفر أدوات مثل غربال الدقيق، وعدم ارتداء الزي المخصص للعمل، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف حملات الحرس البلدي على المخابز

ويوم الأحد الماضي، أعلن جهاز الحرس البلدي تكثيف جولاته التفتيشية على المخابز في ليبيا.

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- التفتيش على المخابز في غدامس ووادي الحياة

وقال الجهاز إن الحملة انطلقت منذ مطلع الشهر الجاري، تحت إشراف مكتب النائب العام، وأظهرت أن عددًا كبيرًا من المخابز لا تلتزم بالاشترطات، مما استوجب إغلاق هذه المخابز بالشمع الأحمر، وعدم الاكتفاء بإنذارها.

أدوات مستخدمة في أحد المخابز التي قرر الحرس البلدي غلقها بصبراتة.

أدوات مستخدمة في أحد المخابز التي قرر الحرس البلدي غلقها بصبراتة.

جانب من الحملة.