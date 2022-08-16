الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي بيتالي مبعوثا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

علق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على تصريح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بشأن اعتراض حكومة الوحدة الوطنية على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقال دوغاريك «لم نعلن عن أي شخص بعد»، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهت المنظمة الأممية لاختيار المبعوث نظرًا لحالة الانقسام داخلها، حسب الإفادة الصحفية المنشورة على موقع المنظمة، أمس الإثنين.

وتابع أن الأمم المتحدة تسير بـ«السرعة الممكنة» لاختيار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه.

دوغاريك: هذه ليست قضية خاصة بليبيا

ولفت إلى التواصل المستمر بين الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والمندوب الليبي طاهر السني بشأن هذه المسألة، لكنه عاد وقال إن عملية الاختيار «ليست قضية خاصة بليبيا».

وتابع أن مجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن تعيين «رؤساء بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية»، موضحًا أن المجلس «لم يبد اعتراضًا» على ترشيح الأمين العام.

اعتراض حكومة الوحدة على بيتالي

وفي تصريح صحفي أمس الإثنين، أعلن السني، اعتراض حكومة الوحدة على السنغالي عبدالله بيتالي، قائلًا إن اعتراضها ليس لشخصه نفسه.

- السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا أمميا

ودعا السني، إلى ضرورة وجود مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، لضمان نجاح الوسيط الأممي، مضيفًا أن غياب التوافق داخل مجلس الأمن أدى إلى مرور ثمانية أشهر دون التمكن من شغل هذا المنصب.