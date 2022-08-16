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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 10:39 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات الإثنين.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.87 دينار مقابل 4.86 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار مقابل 5.88 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 4.95 دينار مقابل 4.98 دينار أمس.

استقرار أسعار العملات العربية
وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما خسر سعر اليوان الصيني قرشا واحدا ليسجل 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار.

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