أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة الحر على معظم المناطق غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و44 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية خاصة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية غالبا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.