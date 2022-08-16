ضبط شخص انتحل صفة رجل أمن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شخصا انتحل صفة رجل أمن.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى ضد مجهول استوقفه، وزعم أنه رجل أمن، ثم فتشه واعتدى عليه، وسلب هاتفه المحمول وأغراض شخصية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتمكن رجال التحريات من تحديد السيارة التي يستخدمها المتهم، حيث جرى إعداد كمين له لدى تنقله في منطقة الكويفية وإيقافه.

ونُقل المتهم إلى القسم حيث اعترف بانتحال صفة رجل أمن، وأقر بارتكابه الواقعة سالفة الذكر، ثم اتُخذت الإجراءات القانونية معه وأُحيل إلى النيابة العامة.