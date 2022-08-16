أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت شبكة أرصاد العرب، المهتمة برصد الظواهر الجوية، حدوث منخفض جوي بارد متوقع أن يؤثر على ليبيا بداية الأسبوع المقبل، مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية شديدة البرودة بغرب البلاد.

وأفادت الشبكة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المنخفض الجوي يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الساحل الغربي الليبي.

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ونشرت الشبكة خريطة تظهر تمركز المنخفض الجوي البارد على وسط تونس وغرب ليبيا نهاية الأسبوع المقبل، وهو أول النزولات العلوية الباردة على دول المغرب العربي.

وتشير إلى أن انخفاض درجات الحرارة يقدر بحوالي 10 درجات، حيث تكون درجات الحرارة على العاصمة طرابلس ومصراتة وسرت حوالي 28 درجة مئوية نهارا.