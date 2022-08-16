«اللواء 444» يضبط 20 كيلو حشيش وصناديق خمور في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، ضبط 20 كيلو من مخدر الحشيش وصناديق من الخمور المستوردة في مدينة بني وليد.



وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن إحدى مفارزه ألقت القبض على المدعو (ع، ع، ع)، المتّهم في العديد من القضايا منها: السطو المسلح والسرقة، وجرى تحويله لقسم البحث الجنائي مدينة بني وليد.

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وأشار إلى أن هذه ‎الأعمال تأتي لفرض الأمن والقبض على الخارجين عن القانون والحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته.

جانب من المخدرات المضبوطة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

جانب من المخدرات المضبوطة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)