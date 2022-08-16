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زينينغا يبحث مع سفير تونسي التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 01:23 صباحا
زينينغا يبحث مع سفير تونسي التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا
القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا يلتقي السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد العجيلي (حساب البعثة على تويتر)
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بحث القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، الاثنين، مع السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، التطورات على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشدد الطرفين، وفي تغريدات نشرتها بعثة الأمم المتحدة على «تويتر»، على ضرورة إنهاء مظاهر التحشيد للتشكيلات المسلحة والتوافق على مسار الانتخابات باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي.

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ونقل البيان عن زينينغا إعرابه عن «تقدير دور تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية ودعمها للحوار الليبي بقيادة ليبية»، مشيدًا في الوقت نفسه بدعم الحكومة التونسية المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وخلال الأسبوع الماضي أجرى زينينغا عدة لقاءات في ليبيا، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، ورئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد.

وشدد المسؤول الأممي خلال اجتماعاته على ضرورة تجنب التصعيد، لاسيما بعد أيام من اشتباكات محدودة وقعت بمحيط جمعية الدعوة الإسلامية في منطقة السواني بالطرف الغربي الجنوبي لطرابلس.

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