«العمل والتأهيل» تبحث أوضاع العمالة الفلبينية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الهادي ضو، اليوم الإثنين، أوضاع العمالة الفليبينية في ليبيا، خلال لقاء مع القائم بأعمال سفارة الفليبين في ليبيا ورئيس البعثة الدبلوماسية، رويل غ. كساكلانج.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس، تفعيل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المستقبل فيما يخص المجال العمالي، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة العمل على «فيسبوك».

- ‏الدبيبة: الحكومة تعمل على توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية

وناقش الطرفان «دور العمالة الفليبينية في ليبيا، والتأكيد على أهمية وضرورة تسوية وحفظ كل حقوق العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة الفليبينية التي كانت تعمل في ليبيا، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم على حد سواء».

وثمن السفير عمق ومتانة العلاقات الليبية الفليبينية المتطورة في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، مؤكدًا أن «الفليبين تدعم جهود البلاد في تحقيق السلام والاستقرار التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية».

وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام يلتقي القائم بأعمال سفارة الفلبين في ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)