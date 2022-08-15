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الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 10:50 مساء
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء. 15 أغسطس 2022. (صورة مثبتة من فيديو بث مباشر)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من لا يلتزم بقرار حظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع حكومي، اليوم الإثنين، إن هذه المادة سامة على غرار أي سموم أخرى، لافتًا إلى أن «هذه المادة مشجعة للمخابز، باعتبارها من المحسنات للخبز، لكن هذه المادة محرمة ويمنع دخولها بالقانون».

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وعن احتمالية تسريبها إلى داخل البلاد، تابع الدبيبة: «مثل من يُسرِّب الخمر والحشيش هذه زي الحشيش، وتم تسريبها أم لا هناك جهات ضبطية واضحة لضبطها».

وشدد على ضرورة مراقبة المخابز التي تخضع لسيطرة الدولة، من خلال الحرس البلدي والأمن الداخلي، ووزارة الداخلية، متسائلاً عن إمكانية وجود أدوات لكشفها، على غرار أجهزة كشف المخدرات والحشيش.

وأكد الدبيبة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، من خلال القبض عليه وقفل نشاطه.

وفي وقت سابق، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، خلو العينات المسحوبة سابقًا من الخبز والدقيق ومحسن الخبز من وجود مادة «برومات البوتاسيوم» داخلها.

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات الأخرى، من خلال تشكيل لجنة لسحب العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية من كامل ربوع البلاد بالشراكة مع جامعة بنغازي ومعامل مختبرات قمة ليبيا، رفقة الأدارات المعنية في كل من وزارة الاقتصاد وأخرى بوزارة الصناعة، والتي ـأكدت جميعها خلو العينات من وجود مادة «برومات البوتاسيوم».

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