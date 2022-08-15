Atwasat

الحويج: عينات الخبز والقمح خالية من «برومات البوتاسيوم»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 09:50 مساء
الحويج: عينات الخبز والقمح خالية من «برومات البوتاسيوم»
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلو العينات المسحوبة سابقًا من الخبز والدقيق ومحسن الخبز من وجود مادة «برومات البوتاسيوم» داخلها.

ونشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على «فيسبوك»، مقطعًا مصورًا للوزير الحويج، وهو يعلن نتائج المسحات، موضحًا العمل الذي قام به المركز خلال وقت سابق بقيامه بتشكيل لجنة لسحب العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية من كامل ربوع البلاد بالشراكة مع جامعة بنغازي ومعامل مختبرات «قمة ليبيا»، رفقة الإدارات المعنية في كل من وزارة الاقتصاد وأخرى بوزارة الصناعة، التي أكدت جميعها خلو العينات من وجود مادة «برومات البوتاسيوم».

- مسح عينات من مخابز البيضاء للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
- الحويج يؤكد استمرار حظر استيراد «برومات البوتاسيوم».. ويوجه بإجراء تحليل للدقيق

وشدد الحويج على إعادة سحب العينات أخيرًا بقرار لجنة من النائب العام، التي أعادت سحب العينات من مختلف المخابز ومصانع الدقيق والمحسنات بربوع البلاد، التي مازالت نتائجها حتى الآن مطمئنة، مشيرًا إلى أن المتداول حول وجود المادة داخل رغيف الخبز هو مبني في وقت سابق نتيجة بحث طالبة بمشروع تخرجها، والذي تبنته جهات أخرى، دافعة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار هلعًا وخوفًا بين المواطنين، متجاوزة بذلك الجهات المعنية ذات الاختصاص، وعلى رأسها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

والأربعاء الماضي، 10 أغسطس، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، استمرار قرار حظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم»، موجهًا بإعادة أخذ عينات من الدقيق لتحليلها، والتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»؛ لضمان سلامة العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز، بعد ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حيال استخدام بعض المطاحن هذه المادة، حيث نفى الحضور استخدامها، مؤكدين أن المصدر الذي أثار هذا الأمر غير معتمد من الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين

الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين
الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية

الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات

تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة

مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود

60 درجة مئوية كافية لسحق جدري القرود
على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية

على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)

مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» ...
السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن

السفير الليبي يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في اليمن
الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم

الحداد: سنبني الجيش على الرغم من قلة الإمكانات وانعدام الدعم
الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع

الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع
«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)

«حكومة الوحدة» تحيي اليوم الوطني للإصحاح البيئي (فيديو)
رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم

رئيس «سرت لإنتاج النفط» الجديد يتسلم مهام عمله في مراسم استلام وتسليم
مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء

مؤسسة النفط: 865 مليون قدم مكعبة يوميا كميات الغاز المنقولة لمحطات الكهرباء
«اقتصاد بلس»: 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي

«اقتصاد بلس»: 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي
كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
أوكرانيا: الروس قد يبقون عالقين في خيرسون بعد قصف جسورها

أوكرانيا: الروس قد يبقون عالقين في خيرسون بعد قصف جسورها
«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتفاق مع تونس على فتح أبواب جديدة مقابلة للممرات الليبية بمعبر رأس اجدير
اتفاق مع تونس على فتح أبواب جديدة مقابلة للممرات الليبية بمعبر ...
حكومة الدبيبة تنقل تبعية شركة «نقل وتوزيع الغاز» إلى وزارة النفط.. و«التطوير العمراني» لمصرف الادخار
حكومة الدبيبة تنقل تبعية شركة «نقل وتوزيع الغاز» إلى وزارة ...
درجات الحرارة الثلاثاء.. طقس حار بغرب البلاد واستقرار في الشرق
درجات الحرارة الثلاثاء.. طقس حار بغرب البلاد واستقرار في الشرق
هل يحسم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لصالح «أفريقي»؟
هل يحسم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لصالح «أفريقي»؟
«الدولية للهجرة»: مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر
«الدولية للهجرة»: مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
المزيد
الحويج: عينات الخبز والقمح خالية من «برومات البوتاسيوم»
الحويج: عينات الخبز والقمح خالية من «برومات البوتاسيوم»...
حكومة الوحدة: إنشاء مستشفى للحروق بالجنوب
حكومة الوحدة: إنشاء مستشفى للحروق بالجنوب...
اللافي يبحث مع نورلاند 4 ملفات بشأن الوضع السياسي والأمني في ليبيا
اللافي يبحث مع نورلاند 4 ملفات بشأن الوضع السياسي والأمني في......
«الدولية للهجرة»: مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر
«الدولية للهجرة»: مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر...
هل يحسم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لصالح «أفريقي»؟
هل يحسم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لصالح «أفريقي»؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط