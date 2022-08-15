حكومة الوحدة: إنشاء مستشفى للحروق بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على إنشاء مستشفى بسعة (200) سرير وإنشاء وتجهيز مستشفى للحروق والتجميل بالمنطقة الجنوبية، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الإثنين.

كما وافق المجلس على «المقاييس التقديرية للمصروفات التشغيلية لحديقة الحيوان بطرابلس، المعدة من قبل جهاز تطوير مدينة طرابلس»، وفق الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

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الموافقة على محضر ترسية مشروع الطريق الساحلي «طبرق-امساعد»

وأشار إلى الموافقة كذلك على اعتماد محضر ترسية مشروع تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع «طبرق-امساعد» بطول 150 كيلومترًا، ومنح الإذن بالتعاقد مع الشركة المنفذة وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية «وبما يتوافق مع الأسعار النمطية».

وكان وزير الصحة المكلف في الحكومة رمضان بوجناح أوضح، في وقت سابق اليوم، أنه وجه كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للموافقة على إنشاء مستشفيى الحروق والتجميل في الاجنوب، مشيرا إلى معاناة المنطقة الجنوبية من عدم توافر المستشفيات المجهزة بشكل كامل.

ولفت أبو جناح إلى أن «الواقع أثبت حاجة المنطقة لمثل هذه المستشفيات لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة في حالات الطوارئ».