اتفاق مع تونس على فتح أبواب جديدة مقابلة للممرات الليبية بمعبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاتفاق مع الجانب التونسي على تنفيذ الاتفاق السابق لفتح أبواب جديدة مقابلة للممرات الليبية لتسهيل حركة العبور للمسافرين بمعبر رأس اجدير، من الجانب التونسي.

وقالت الوزارة إن هذا الاتفاق جاء تجسيدًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الليبي والتونسي بناء على سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين على المستوى الوزاري في كل من البلدين.

من حضر الاجتماع من الجانبين الليبي والتونسي؟

واجتمع مدير أمن المنفذ العميد سالم العكعاك، مع عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، ووالي مدنين التونسية سعيد بن زايد، اليوم الإثنين، بحضور عدد من مديري مكونات المنفذ من الجانبين الليبي والتونسي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالمنطقة الغربية، وذلك لإعلان البدء في تنفيذ الاتفاق.

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تنفيذ الممرات بداية من 16 أغسطس

ووفق الوزارة، تولى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تنفيذ هذا المشروع، على أن يبدأ التنفيذ عمليًا اعتبارًا من غد الإثنين، بعدما جرى الانتهاء من كافة الأعمال الفنية.

وطالب الجانبان بضرورة السرعة في الإنجاز وتسهيل كل الإجراءات لتمكين الفريق الفني من العمل في أفضل الظروف.

مسؤولون من ليبيا وتونس خلال تفقد معبر رأس اجدير، الإثنين 15 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

مسؤولون من ليبيا وتونس خلال تفقد معبر رأس اجدير، الإثنين 15 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

مسؤولون من ليبيا وتونس خلال تفقد معبر رأس اجدير، الإثنين 15 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

مسؤولون من ليبيا وتونس خلال تفقد معبر رأس اجدير، الإثنين 15 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

مسؤولون من ليبيا وتونس خلال تفقد معبر رأس اجدير، الإثنين 15 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)