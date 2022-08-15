مديرية أمن الشاطئ تلقي القبض على شاب متهم بجريمة قتل عمد

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ القبض على شاب متهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بمشاركة أشخاص آخرين، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في بيان.

وأوضح البيان، الصادر اليوم الإثنين، أن المقبوض عليه (ليبي من مواليد العام 1990) قام رفقة أشخاص أخرين بخطف المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب واطلاق النار عليه بواسطة مسدس 9 ملي.

- بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي

- أخ يقتل أخيه رميا بالرصاص في منطقة السلماني

- ضبط الجاني في جريمة قتل أجنبية ببنغازي

القتل من مسافة 15 كلم؟

وأشارت الوزارة إلى أن حادث القتل جاء بإطلاق النيران من مسافة 15 كيلو متر عن مكان ارتكاب الجريمة، مؤكدة أنه بعد التحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه.

كما لفتت إلى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله واحالته الى النيابة العامة من حيث الاختصاص