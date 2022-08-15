المنفي يناقش مشروع المصالحة مع أعيان قبيلة المقارحة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مشروع المصالحة الوطنية مع عدد من أعيان قبيلة المقارحة، اليوم الإثنين.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن أعيان القبيلة «أعلنوا دعمهم للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا».

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وفق البيان، أشاد الأعيان بمساهمة المنفي في «الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل» مطالبين بالاستمرار في «هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة ولم الشمل».