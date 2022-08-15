تباين أسعار العملات الدولية مقابل الدينار بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين.

وحافظ سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية على السعر المسجل أمس، عند 5.10 دينار.

سعر اليورو في السوق الموازية

وارتفع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.20 دينار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 6.13 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقرت الليرة التركية عند 0.28 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي. في حين هبط سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 217 مقابل 218 دينارًا.