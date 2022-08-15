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الدبيبة: مهربو الوقود معروفون بالاسم وبعض الأجهزة الأمنية تشارك في عمليات التهريب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 01:21 مساء
الدبيبة: مهربو الوقود معروفون بالاسم وبعض الأجهزة الأمنية تشارك في عمليات التهريب
الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء. 15 أغسطس 2022. (صورة مثبتة من فيديو بث مباشر)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، إن مهربي الوقود في الجنوب وليبيا بالكامل، «معروفون بالاسم»، مؤكدًا أن زيادة كميات الوقود الموردة للجنوب ليست الحل الأمثل لحل مشكلات نقص الوقود هناك، خاصة أن عمليات التهريب تزيد مع زيادة الكميات الموردة.

وتابع الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن المهربين ليسوا أفرادًا فقط، بل يشارك في عمليات التهريب بعض أصحاب المحطات و«بعض الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين الوقود من الخزانات الرئيسية إلى محطات التوزيع، التي شارك بعضها في عمليات التهريب».

الدبيبة: الحل في رفع أسعار الوقود
وشدد على أن هناك عصابات تهريب ولابد من مقاومتها والكشف عنها، بدلًا عن طلب زيادة الكميات الموردة، قائلًا: «قادرون على توفير 20 لترًا لكل مواطن وبشكل آمن بشرط تأمين كميات الوقود وعدم تهريبها».

- الدبيبة: لا مجال بعد اليوم للعبث بالأمن الغذائي والدوائي

ويرى الدبيبة أن الحل يكمن في رفع أسعار الوقود وتحريرها بشكل مرحلي، وتحويل الدعم إلى دعم نقدي، يوجه للمواطن يشتري به الوقود بسعره الحر.

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