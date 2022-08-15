ديوان المحاسبة: توزيع الوقود بالأقمار الصناعية يساهم في الحد من التهريب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أهمية منظومة تتبُّعٍ توزيع الوقود عن طريق اﻷقمار الاصطناعية.

جاء لك خلال اجتماع، أمس الأحد، بمقر الديوان ناقش تنفيذ برنامج متكامل للحد من ظاهرة تهريب الوقود حضره شكشك، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، ورئيس لجنة اﻹدارة بشركة البريقة لتسويق النفط.

ا لحد من تهريب الوقود

وأشار شكشك إلى أن دور تلك المنظومة فعال في الحد من تهريب الوقود، وأوصى بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنظومة على المواطنين بحيث لا تحدث ربكة، من أجل نجاح هذا المشروع.

وأكد رئيس الديوان حرص الديوان على مكافحة هذه الظاهرة التي أرهقت الاقتصاد الوطني، فيما قدم عرض من قبل الشركة المصممة والمنفدة لمنظومة تتبُّعٍ خاصة لتوزيع الوقود عن طريق اﻷقمار الاصطناعية.

ويعاني الاقتصاد الوطني من ظاهرة تهريب الوقود، ففي يوم الجمعة أعلن جهاز المباحث الجنائية ضبط أكثر من 80 ألف لتر من الوقود كانت معبئة على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير إلى تونس، مشيرا إلى أن عملية التهريب الضخمة «كان وراءها شبكة تهريب منظمة»

من اجتماع شكشك، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، ورئيس لجنة اﻹدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، 14 أغسطس 2022. (فيسبوك)

من اجتماع شكشك، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، ورئيس لجنة اﻹدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، 14 أغسطس 2022. (فيسبوك)

من اجتماع شكشك، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، ورئيس لجنة اﻹدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، 14 أغسطس 2022. (فيسبوك)