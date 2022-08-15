«العدل» تبدأ إجراءات المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزارة العدل بحكومة الوطنية إجراء المطابقة لتمكين الوزارة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن يوم الخميس الماضي مع مدير الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس القسم المالي بوزارة العدل.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، جرى خلال الإجتماع البدء في تنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022، والتنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة لتمكين الوزارة من تنفيذ جدول المرتبات الموحد للموظفين، وتم تحديد موعد للبدء في أعمال المطابقة المالية لتنفيذ الجدول المذكور .

تعليمات الدبيبة بشأن جدول المرتبات الموحد

ويوم الخميس الماضي، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2022.

كما أصدر الدبيبة تعليمات، في كتاب آخر، وجهه إلى رؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمراكز والمصالح الحكومية يطالب فيه بضرورة التواصل مع وزارة المالية والتنسيق معها لإجراء أعمال المطابقة المالية للعاملين لتنفيذ الجدول المعتمد.