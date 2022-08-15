انفجار بمحطة كهرباء وسط بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في مدينة بني وليد، اليوم الإثنين، وقوع انفجار بمحطة الكهرباء القريبة من مدرسة العلوم الأساسية بوسط المدينة، ما أدى إلى خروجها عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق القريبة منها.

سبب انفجار محطة الكهرباء وسط بني وليد

وذكر مصدر بشركة الكهرباء ببني وليد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن سبب الانفجار هو الضغط المرتفع على المحطة وارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في تلك المحطة. ولم تقع خسائر بشرية جراء الانفجار، وفق المصدر.

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وناشد الأهالي المقيمون بجوار المحطة فرق الصيانة بشركة الكهرباء بصيانة واستبدال تلك المحطة، ووضع أي حلول بديلة لعودة الكهرباء بأسرع وقت. وتعاني شركة الكهرباء في مدينة بني وليد من عدة مشاكل نتيجة حالات السرقة والتخريب المستمرة التي تحدث من حين لآخر.