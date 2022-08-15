«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الإثنين.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية شرقية، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة نهار اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر على ساحل درنة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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