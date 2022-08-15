«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية شرقية، سـرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.